É decretada pela FPP a “suspensão imediata até nova informação de todas as competições seniores”, da I à III Divisão nacional, o campeonato de femininos e as Taças de Portugal.

A decisão afeta, para já, a 20.ª jornada do campeonato nacional masculino, que incluía um clássico entre Benfica e FC Porto, agendado para 14 de março.

Também as instalações federativas deixam de realizar atendimento ao público, pedindo que todos os contactos “sejam realizados via e-mail ou telefone”.

Na terça-feira, a federação tinha já anunciado a suspensão dos escalões de formação e limitado a 1.000 pessoas ou 50% da capacidade máxima a assistência dos jogos seniores, medida que agora é aumentada.

Devido a quarentena preventiva foram ainda adiados um total de cinco jogos, um deles o Sporting-Carvalhos, do nacional feminino, mas também provas da II e III divisões: Valongo B-Académica Coimbra e Cambra-Juventude Pacense, da II/Norte, União Paredes-Marco, da III/Norte, e Alenquer B-Boliqueime, da III/Sul.

Nos escalões de formação todas as atividades estão suspensas até 30 de abril, dos campeonatos nacionais de sub-13 a sub-19 aos inter-regionais, adiados para 10 a 13 de junho em Bragança, mas também concentrações de treino e observação, entre outras.

No ‘skate’, na patinagem de velocidade e artística, estão suspensas até 30 de abril as principais atividades, com a Portugal International Cup de patinagem artística, marcada para 04 a 10 de maio, pendente de indicações da federação internacional.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) discute hoje medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.