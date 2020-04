“Sobre matérias de reabertura remeto para as decisões que tomaremos [na próxima semana] e que partem de duas premissas: em que condições se pode manter a prática de algum distanciamento social e higiene, e que regras tem de ser definidas e o que pode já retomar alguma atividade ou não”, afirmou Mariana Vieira da Silva, quando questionada sobre a possibilidade de serem retomados os campeonatos profissionais de futebol e o surf.

As competições profissionais, I Liga e II Liga, estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas – com o FC Porto na liderança, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica –, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.

Por seu lado, as estruturas nacionais do surf apelaram hoje aos mais altos representantes do Estado para a possibilidade de voltarem a permitir a prática deste desporto após o terceiro período de estado de emergência.

No mesmo conselho de ministros, o Governo aprovou o prolongamento do estatuto de utilidade pública desportiva às federações até 31 de dezembro de 2021, na sequência do adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido à pandemia de covid-19.