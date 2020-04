Entretanto, confessa estar arrependido da decisão, uma vez que não existe a "perspetiva de haver um retorno" para voltar a ver a família.

À distância, Nené fala todos os dias com a família e os amigos, que se mostram preocupados por São Miguel ser a ilha com mais infeções por covid-19 na região, com um total de 60 casos positivos.

"Eu tenho falado com a família todos os dias e com amigos também. Estão preocupados porque veem sempre casos a aparecer em São Miguel. Estão-me sempre a dizer para ficar em casa", assinala.

O atleta diz fazer, pelo menos, meia hora de exercício físico diário na bicicleta fornecida pelo clube, além de "ver séries" e de dar "pequenos passeios" como forma de "espairecer a cabeça".

"Só saio mesmo para ir dar um passeio e ver um bocadinho o mar. Nós aqui temos esse privilégio", releva.

Apesar de reconhecer que será "complicado", Nené tem "esperança" no regresso das competições nos próximos meses, até porque a motivação para treinar em casa não é a mesma.

"Para mim é muito chato treinar em casa. Não há aquela motivação de ir para o campo com os colegas. É diferente, mas tem de ser. Há que fazer um sacrifício e um esforço", destaca.

O plantel do Santa Clara está de férias até 20 de abril, uma decisão que pretendeu trazer "equilíbrio mental e físico" aos atletas, anunciou o clube na altura, uma vez que a maioria das famílias dos jogadores se encontra em São Miguel.

Em 12 de março, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional deliberou a suspensão do principal campeonato português devido à pandemia da covid-19, à semelhança do que aconteceu em outras ligas europeias e nas diferentes modalidades. Os açorianos seguiam na 10.ª posição, com 30 pontos.

Até ao momento, já foram detetados nos Açores um total de 106 casos de covid-19, verificando-se 14 recuperados, cinco óbitos e 87 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 60 em São Miguel, cinco na ilha Terceira, quatro na Graciosa, quatro em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

(Por: Rui Pedro Paiva da agência Lusa)