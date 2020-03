Gonçalo Almeida exemplifica com o caso de um jogador cujo contrato termine em junho de 2021, e que estaria "livre para assinar por outro clube em janeiro", deixando os clubes privados de, no verão, tentarem "a renovação do contrato ou um encaixe financeiro com a transferência".

Quanto a bónus e cláusulas relativas a títulos ou a conquista de determinados objetivos, fica claro que "são motivos de força maior que transcendem a vontade das partes", e por isso nenhuma tem culpa numa situação, pelo que "não sendo verificável", os objetivos não podem ser alcançados nem pagos.

Perante uma "situação completamente inovadora, cuja duração e consequências não há ainda a noção", avançar "com cenários é sempre precipitado", mas Gonçalo Almeida aponta para o 4.º artigo do Regulamento de Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que baliza "a extensão e adiamento" das competições profissionais.

Fora desse âmbito, como "um desfecho antecipado da competição", o regulamento "nada diz", pelo que na eventualidade de se tornar "impossível terminar as duas voltas dos campeonatos profissionais", há uma omissão regulamentar.

Nesse prisma, o especialista em direito do desporto alerta para o facto de não existir "necessidade de se atribuir título ou estabelecer classificação para esta época desportiva", alertando antes para "a realidade já estabelecida", ou seja, a temporada anterior, para efeitos de apuramento para competições europeias.

"O fim da época anterior é uma realidade que já está definida. Qualquer critério que venha a ser articulado para atribuição de título ou promoção será sempre um critério que não está previsto na lei, não está regulamento, e será sempre subjetivo. Haverá quem concorde e não concorde, porque cada um tem os seus interesses, e isso é perfeitamente legítimo", adiantou.

O especialista referiu ainda que num momento em que "toda a matéria é omissa", há situações anteriores, como as duas guerras mundiais, em que a atividade desportiva esteve suspensa, e em casos de interrupção não houve lugar a qualquer definição de classificação.

"Não estando nada previsto, estar ‘a posteriori' a definir critérios que podem favorecer uns e não outros parece-me desnecessário. Se os regulamentos são omissos, não há necessidade de atribuir", completou.

