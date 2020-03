Cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e as recomendações das diversas entidades, incluindo Ligas e Federações organizadoras de competições desportivas nacionais e internacionais, o Sporting vai adotar, além das acima mencionadas, um conjunto de medidas, entre as quais a realização dos jogos relativos a Liga Revelação, I e II divisões femininas, à porta fechada na Academia de Alcochete, tendo acesso ao recinto apenas as pessoas envolvidas na organização dos mesmos.

O clube de Alvalade anuncia igualmente que as atividades dos órgãos de comunicação social na Academia, nomeadamente treinos abertos, conferências de imprensa e entrevistas, ficam suspensos até nova indicação.

A conferência de imprensa do treinador da equipa principal de futebol Rúben Amorim a seguir ao jogo com o Vitória de Guimarães, no sábado, será cancelada, bem como as entrevistas na zona mista, exceção feita às concedidas à SportTV, por serem obrigatórias.

Mais informa o Sporting que irá suspender imediatamente a venda de bilhetes para todas as competições em que o clube participe na qualidade de visitado e toda a atividade desportiva dos escalões de formação das diversas modalidades, além de encerrar as instalações do Pavilhão Multidesportivo, do Museu e suspender as visitas ao estádio de Alvalade e à Academia.