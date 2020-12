Solbakken, de 52 anos, confirmou a multa e o telefonema da polícia e alegou ter-se “distraído” com as datas.

O treinador, que esteve à frente do Copenhaga, do qual foi despedido, chegou à Noruega proveniente da Dinamarca em 28 de novembro, e foi visto nas bancadas de um estádio e na segunda-feira num outro recinto, aparecendo na televisão.

Depois de ter viajado de um outro país, Solbakken deveria ter cumprido um isolamento de 10 dias.

Na quinta-feira, o treinador foi anunciado como novo selecionador da Noruega, em substituição do sueco Lars Lagerback, que falhou o apuramento para o Euro2020, após perder com a Sérvia no ‘play-off’.

A Noruega, com cerca de 38.000 casos e 359 mortes, tem sido dos países de maior sucesso na luta contra a pandemia, com a terceira taxa mais baixa da Europa na transmissão do vírus, segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.