Em declarações à agência Lusa, Artur Fernandes admitiu hoje que a pandemia irá “baixar o poder de compra do mercado mundial”, mas recusou que os jogadores saiam desvalorizados pela paragem forçada das competições em quase todo o mundo.

“Os clubes vendedores vão ter de se sacrificar um pouco e vender a um preço mais baixo, mas isso não significa que o jogador desvalorize. O valor do jogador mantém-se”, comentou o fundador da ANAF, admitindo que o futebol “não vai ser exceção” à recessão que se prevê para o período após a pandemia.

O antigo jogador do FC Porto sublinhou ainda que o impacto da crise no mercado de transferências vai depender “das escolhas de cada estrutura” clubística, mas assumiu que o número de transferências no próximo mercado “será menor”.

“Em todo o caso, os clubes podem sempre manter os planos quanto às posições a reforçar, mas investir menos”, sustentou Artur Fernandes, ao apontar os motivos pelos quais os diversos emblemas deverão apostar mais em “soluções internas”.

O agente FIFA recusou, por outro lado, quantificar o impacto que a pandemia de Covid-19 pode ter no mercado de transferências em geral, e no futebol português em particular, até porque tudo “irá depender do tempo que durar a paragem”.