Reino Unido

O Reino Unido registou 10 mortes e 1.508 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento relativamente à véspera, informou hoje o ministério da Saúde britânico.

Na terça-feira tinham sido registadas três mortes e 1.295 novos casos.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 é agora de 41.514 mortes e 338.676 casos de contágio.

De acordo com a informação disponível, 797 pacientes encontram-se hospitalizados, dos quais 82 em camas com ventilador.

O país tem vindo a registar uma subida na curva epidémica, com um aumento sustentado de casos, pelo que as autoridades mantiveram restrições e impuseram novas medidas em certas localidades.

Em Glasgow, East Renfrewshire e West Dunbartonshire, está proibido desde terça-feira o convívio de diferentes agregados familiares dentro de casa, afetando cerca de 800 mil pessoas.

Entretanto, o governo inverteu a decisão de levantar restrições em Bolton e Trafford, no norte de Inglaterra, devido a um aumento do número de casos naquelas áreas e determinou que os residentes não podem encontrar pessoas fora dos seus agregados dentro de casa ou em jardins.

Bolton tem uma das taxas de infeção mais altas da Inglaterra, com 66,6 novos casos por 100.000 habitantes.

Itália

Ao mesmo tempo, houve um número recorde de provas de diagnóstico, com quase 103.000 realizadas.

Com estes números, o total de casos desde o início da emergência sanitária no país, a 21 de fevereiro, chega às 271.515 infeções e 35.497 óbitos.

A região da Lombardia – com capital em Milão e epicentro da pandemia no país – encabeça novamente a lista de crescimento de contágios diários com 237, seguida de Véneto, com 163, e Lácio, com 130.

Os pacientes hospitalizados com sintomas também aumentaram e são já 1.437 em todo o país, assim como os internados em Unidades de Cuidados Intensivos, 109.

Pela primeira vez na segunda vaga da pandemia, foi registado um falecido na Sardenha, ilha que se tornou no novo grande exportador de casos positivos para outras partes do país, com o regresso de muitas pessoas que lá passaram férias.

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, disse hoje que o quadro geral da pandemia na Europa se agravou, discursando no Senado.

“O quadro epidemiológico europeu deteriorou-se significativamente, mostrando um aumento gradual no número de infeções”, apontou.

O ministro prometeu ainda que as atas das reuniões do comité técnico da covid-19 do Governo vão ser publicadas “muito em breve”, em resposta a alegações de secretismo.

“A linha do Governo tem sido, desde o início, uma máxima de transparência”, afirmou.

Speranza sublinhou que a “prioridade absoluta é a reabertura das escolas”, prevista para 14 de setembro com medidas de segurança e distanciamento social.

Espanha

Espanha contabilizou hoje 8.581 novos casos de covid-19 dos quais 3.663 diagnosticados nas últimas 24 horas, o que eleva para 479.554 o número de infetados desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem mais 42 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 29.194.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de novas infeções, 2.401 nos números contabilizados hoje, mais de um quarto do total nacional, das quais 1.362 diagnosticadas nas últimas 24 horas.

Deram entrada nos hospitais com a doença desde terça-feira, 1.007 pessoas, dos quais 285 em Madrid, 126 na Andaluzia e 125 na Catalunha.

Estas três regiões espanholas acumulam metade dos quase 7.000 pacientes hospitalizados em todo o país.

(Notícia atualizada às 17:41)