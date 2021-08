O Santa Clara, da I Liga de futebol, anunciou hoje que 10 elementos do clube, incluindo nove jogadores, tiveram teste positivo à covid-19, dois dias antes do encontro diante do Olimpija Ljubljana para a Liga Conferência Europa.

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que foram detetados dez casos positivos (nove atletas e um elemento de staff), na sequência dos mais recentes testes de diagnóstico da covid-19 realizados ao grupo de trabalho”, avança o clube em nota de imprensa. O Santa Clara realça que os “elementos infetados já foram isolados do restante grupo” e que “rapidamente foram tomadas todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde”. “Pese embora as limitações que possam advir fruto destas baixas, a equipa irá procurar representar condignamente o país e a região, já na próxima quinta-feira, em jogo referente à Liga Conferência Europa diante do Olimpija”, acrescentam os açorianos. No comunicado, o clube açoriano destaca que desde o início da pandemia o clube tem feito testes à covid-19 de forma semanal, “sendo que a última bateria de testes foi efetuada a 3 de agosto”. O Santa Clara realça ainda que adotou várias medidas de controlo da pandemia como a realização de “viagens europeias em voos fretados, independentemente dos elevados custos inerentes”, a “vacinação da totalidade do grupo de trabalho”, o “uso obrigatório de máscara em todos os locais a frequentar pela equipa” e a “higienização regular dos espaços utilizados”. O Santa Clara encontra-se hoje em Penafiel, no norte do país, de onde vai viajar para a Eslovénia, para defrontar o Olimpija, na quinta-feira em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferencia Europa (LCE). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram