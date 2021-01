“Apesar de ser considerado um surto, a realização do jogo de amanhã [sábado] frente ao Boavista FC não está em risco”, informou o Tondela, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, pouco tempo depois de o diretor de comunicação ter indicado que o clube iria pedir o adiamento do encontro.

Francisco Favinha informou que, após os habituais testes ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, realizados 48 horas antes dos jogos, “foram detetados dois casos positivos no plantel, um na equipa técnica e cinco no staff do futebol profissional”.

“Os jogadores Jaume Grau e Telmo Arcanjo e o analista Ricardo Alves testaram positivo a SARS-CoV-2, estando já em isolamento, bem como os cinco elementos do staff”, esclareceu, posteriormente, o clube beirão.

O Tondela acrescenta que, “por serem coabitantes e contactos de risco, os jogadores Tiago Almeida e Jaquité (que testaram negativo), estão igualmente em isolamento, respeitando assim as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde”.

“O restante grupo testou negativo”, esclareceu.

A notícia do surto do novo coronavírus foi avançada por Francisco Favinha pouco antes do início da conferência de imprensa do treinador Pako Ayestrarán, com vista a abordar a receção ao Boavista, tendo o diretor de comunicação considerado “sensato o adiamento” do jogo.

“O clube considera que o mais sensato é adiar o jogo, para evitar possíveis contágios, caso se venham a revelar mais casos positivos no plantel e no staff", observou o diretor de comunicação.

Francisco Favinha adiantou à agência Lusa que a conferência de imprensa “já não se realiza, uma vez que os resultados saíram na hora em que estava para acontecer, cancelando de imediato” a antevisão ao jogo de Ayestrarán.

Para o desafio frente ao Boavista, o técnico não pode contar, para além dos jogadores afetados pelo surto, com Rafael Barbosa, que tinha testado positivo antes do jogo com o Benfica e continua lesionado na coxa direita, assim como Filipe Ferreira e Mario González, ambos com lesões musculares na coxa esquerda.

O Tondela, 15.º classificado, com 12 pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 20:30 de sábado o Boavista, 17º na tabela, com menos um ponto (11), em jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga de futebol.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.994.833 mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.