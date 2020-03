“Como resultado da crise gerada pela Covid-19 na Europa, a UEFA tomou hoje formalmente a decisão de adiar as seguintes partidas, originalmente agendadas para maio de 2020: final da Liga dos Campeões feminina [24 de maio], final da Liga Europa [27] e final da Liga dos Campeões [30]”, lê-se num comunicado.

O organismo que tutela o futebol europeu adianta que “nenhuma decisão ainda foi tomada no que toca a novas datas”.

“O grupo de trabalho, criado na semana passada como resultado da teleconferência entre as partes interessadas do futebol europeu e presidido pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, irá averiguar as opções disponíveis. O grupo já iniciou a sua análise ao calendário e o anúncio será conhecido atempadamente”, refere o organismo.

Devido à Covid-19, a UEFA já tinha anunciado a suspensão de todas as provas por si organizadas, além de ter decidido adiar o Euro2020 para 2021.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.