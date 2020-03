No entanto, a partida acontecerá à porta fechada, em conformidade com a suspensão temporária imposta pelo Governo grego para que os eventos desportivos sejam realizados sem espetadores, com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

“Entendemos que a viagem representa riscos desnecessários para os nossos jogadores, funcionários, adeptos e famílias de todos num momento tão crítico e incerto como aquele que se vive na Europa e no Mundo”, pode ler-se no comunicado publicado pelo Wolverhampton no seu ‘site’ na internet.

No mesmo texto, o clube inglês manifesta também preocupação pelos jogadores do Olympiacos, que foram hoje sujeitos a testes para despiste do coronavírus em virtude do seu presidente ter contraído a doença.

“Além disso, consideramos dececionante que o jogo seja disputado sem espetadores, cuja presença torna esta competição tão especial, além de o facto de os nossos adeptos já terem enfrentado semelhantes ameaças nesta competição na época corrente”, refere o emblema inglês, para o qual “existem coisas mais importantes do que o futebol”, como a saúde dos seus jogadores e do público em geral.