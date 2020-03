"Devido ao aumento das preocupações sobre a propagação do Covid-19 e em diálogo com a cidade e o condado de São Francisco, o jogo da de amanhã [quinta-feira] frente aos Nets no Chase Center vai ser jogado sem adeptos", lê-se numa mensagem da equipa californiana nas redes sociais.

No mesmo comunicado, os Warriors dizem que foram cancelados vários concertos no Chase Center e um jogo da sua equipa secundária.

A NBA, no seu site oficial, confirma a realização do encontro à porta fechada e garante que vai "continuar a acompanhar e monitorizar a situação de perto para determinar os próximos passos para jogos futuros".

Antes, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas tinha dito num comité do Congresso norte-americano que recomendava que os jogos da NBA fossem jogados à porta fechada.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.