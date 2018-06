"Como capitão, sinto-me orgulhoso deste grupo de trabalho" disse Ronaldo aos jornalistas.

O capitão português elogiou a organização do Mundial da Rússia, destacando as condições existentes e a segurança que tem rodeado a prova. Assumiu que "as coisas" não correram como a equipa queria, mas sublinhou que Portugal sai de cabeça erguida e que "a seleção vai continuar a ganhar coisas".

"Não é o momento para falar do futuro, mas tenho a certeza que a seleção continuará a ser uma das melhores do mundo, com grandes jogadores e por isso estou confiante".