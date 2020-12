Numa lista em que, além do avançado da Juventus, de 35 anos, figuravam nomes portugueses como Luís Figo e Eusébio, o jogador detentor de cincos bolas de ouro, foi o único luso eleito para a melhor equipa, apresentada num sistema de 3X4X3, na qual consta o recém-falecido Diego Armando Maradona.

O russo Lev Yachine foi o que recolheu mais votos para a baliza, atrás de três defesas, o brasileiro Cafu (lateral direito), o alemão Franz Beckenbauer (defesa central) e o italiano Paolo Maldini (lateral esquerdo), enquanto no meio-campo mais defensivo as escolhas recaíram no germânico Lothar Matthaus e no espanhol Xavi.

O argentino Diego Maradona e o brasileiro Pelé foram distinguidos como os melhores médios ofensivos, enquanto os avançados são o também brasileiro Ronaldo (avançado centro), o argentino Lionel Messi (extremo direito) e o português Cristiano Ronaldo (extremo esquerdo), os únicos dois jogadores ‘lendários’ ainda no ativo.