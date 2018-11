É daqueles momentos que se vão construindo, pela relação entre os fãs e o atleta. No sábado, quando CR7 celebrava o primeiro golo da partida, na típica celebração, teve os adeptos a gritar consigo, em uníssono. Um vídeo que vale a pena ver.

Foi aos 29 minutos, num lance de execução extremamente difícil, na sequência de um livre cobrado pelo médio bósnio Miralem Pjanic, para as costas da defesa do Spal, que Cristiano Ronaldo surgiu, a desmarcar-se, e a tocar para o fundo das redes, no momento em que a bola bateu no relvado.

O golo dava a liderança no jogo à Juventus, ajudava a cimentar a distância da equipa no topo do campeonato e dava aos adeptos, aos presentes no estádio e aos que assistiam na televisão, um daqueles momentos de arrepiar. Logo depois de colocar a bola no funda baliza, CR7 correu em direção à linha lateral, saltou, girou sobre si, caiu no relvado e gritou "SIII". Ele e todo o estádio.

O vídeo acima é de um ângulo privilegiado, junto ao relvado, mas basta ver a versão televisionada do lance, partilhada pelo próprio Cristiano Ronaldo, para se perceber que a celebração chegou a qualquer canto onde estava uma adeptos bianconero.