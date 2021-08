Em conferência de imprensa, o treinador do clube italiano adiantou informação sobre as intenções de Cristiano Ronaldo. "Ontem, o Cristiano disse-me que não tem mais intenção de jogar pela Juventus. Por isso não será convocado para o jogo de amanhã", afirmou.

"As coisas mudam, é a lei da vida. A Juventus permanece, é o mais importante. Cristiano deu a sua contribuição, colocou-se à disposição, agora sai e a vida continua", frisou Allegri. "Temos de lhe agradecer pelo que tem feito, também como exemplo entre os mais jovens. Mas, como eu disse, devemos continuar".

Na mesma conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Empoli, para a segunda jornada da Liga italiana, Allegri confirmou que o avançado português “despediu-se hoje do balneário”.

“Não estou dececionado com o Cristiano. Quer deixar-nos depois de três anos. Faz parte da vida”, acrescentou o treinador.

O internacional português Cristiano Ronaldo esteve hoje ausente do treino da Juventus, após se ter deslocado ao centro desportivo do clube, confirmou o emblema da Liga italiana de futebol.

Ronaldo deixou o centro desportivo da ‘vecchia signora’ antes do início da sessão, inserida na preparação para o jogo frente ao Empoli, no sábado, para a segunda jornada da Série A, de acordo com a comunicação social presente no local.

O jogador português, que poderá estar de saída da Juventus antes do fecho da janela de transferências na noite de terça-feira, permaneceu pouco mais de uma hora no centro de treinos.

Cristiano Ronaldo começou no banco no domingo na visita à Udinese, na primeira jornada da Liga italiana.

Já na quarta-feira, Ronaldo abandonou o treino acompanhado por um elemento da equipa técnica, com queixas num dos braços, após choque com o brasileiro Alex Sandro.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.