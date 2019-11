Antes de mais, façamos aqui um mea culpa: então não é que foi preciso o site norte-americano Bleacher Report, pela mão do seu jornalista Marcus Alves, vir contar-nos que há mais 29 Cristianos Ronaldos a jogar à bola em Portugal (ou, pelo menos, registados na base de dados do site da Federação Portuguesa de Futebol) do que o nosso CR7?

Ok, tudo bem, não sejamos injustos: em 2015, o site desportivo MaisFutebol tinha já realizado uma reportagem - honra lhes seja feita - onde apresentava 11 Cristianos Ronaldos federados no desporto-rei no nosso país. Daí para cá, aparentemente, o número mais do que duplicou, provando que o nome às vezes pode ajudar na altura de escolher a profissão - ou, pelo menos, a ocupação.

Mas os talentos dos nossos Cristianos não estão apenas cingidos aos relvados: dos 30 nomes que constam da referida lista, seis deles estão registados enquanto praticantes de futsal, provando que o jeito dos "outros" Ronaldos pode ir da relva aos pavilhões, de balizas maiores a mais pequenas, de jogos com 11 ou com cinco jogadores de cada lado.

O mais velho, conta o artigo da Bleacher Report, chama-se Cristiano Ronaldo Moreira Sousa, conta 16 anos (nasceu a 14 de fevereiro de 2003, 18 anos e 9 dias depois do "original") e joga atualmente na ARD Vilamaiorense, clube da freguesia de Vila Maior, do concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Em fevereiro de 2003, Cristiano Ronaldo (sénior) dava os primeiros passos no Sporting CP e preparava-se para, meses depois, transferir-se para o Manchester United, provando que os progenitores do segundo Cristiano Ronaldo registado como praticante futebolístico em Portugal fizeram uma aposta ganha no que toca à denominação do seu rebento - sim, porque quando, por exemplo, os pais de Cristiano Ronaldo Araújo Tavares decidiram assim chamá-lo em outubro de 2007, já o capitão da seleção estava em modo "pré-Bola de Ouro". "Assim também eu", pensarão alguns.

Não sabemos se alguns destes Cristianos Ronaldos será internacional português no futuro (em futebol ou futsal), o que sabemos é que o fenómeno CR7 se estendeu dos relvados aos registos de notariado, qual ator de telenovelas brasileiras nos anos 90.