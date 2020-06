"Em termos de resultados, as duas equipas não ganharam tanto quanto gostariam após a retoma, mas, quanto ao Braga, e olhando para o último jogo e vendo a resposta que os jogadores deram, independentemente do resultado, se a equipa fizer o que fez em Famalicão estará mais perto do nosso objetivo, que é ganhar, o que seria importante", disse.

Custódio Castro destacou a importância das vitórias, porque "trazem a confiança" e levam a equipa para o "caminho" pretendido e a uma maior crença no "processo".

Em Famalicão, o treinador mudou o sistema tático, que vigorava desde janeiro com Rúben Amorim, de 3x4x3 para 4x4x2, o que está "muito mais perto" do que quer e defende para a equipa.

"Claramente, jogámos com quatro defesas, mas mais do que isso, jogámos como equipa, atacámos todos, mas também defendemos todos, essa foi a grande diferença, sentiu-se uma equipa compacta e isso é importante para os jogos que aí vêm", disse.

Custódio Castro voltou a destacar a relevância da presença dos adeptos.

"Fazem-nos muita falta e ao futebol em geral, sentimos que o jogo fica diferente. Num dérbi [a sua importância] é vezes dois, dada a sua carga emocional. Espero que essa questão fique resolvida rapidamente, mas também não podemos correr riscos", notou.

Sobre se o jogo de quinta-feira pode ser determinante para o seu futuro no cargo, Custódio Castro frisou que ele "está bem resolvido”: “O importante é a equipa estar confiante, o meu futuro não está aqui em causa", salientou.

O treinador considerou ainda o Vitória de Guimarães "uma boa equipa, com jogadores de qualidade, com um bom treinador, que tem vindo a dar provas" e que merece a "admiração" bracarense.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 47 pontos, e Vitória de Guimarães, sétimo, com 40, defrontam-se a partir das 21:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.