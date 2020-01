Nas motas, Ross Branch (KTM), natural do Botsuana, foi o vencedor da tirada, conseguindo o primeiro triunfo naquela que é a sua segunda participação na prova, enquanto, nos automóveis, triunfou o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota).

O ‘Ferrari de Kalahari', como é conhecido Branch, gastou 3:39.10 horas a percorrer a especial e bateu o novo líder da categoria, o britânico Sam Sunderland (KTM), por 1.24 minutos, e o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) por 2.21.

Paulo Gonçalves (Hero), na 12.ª posição, foi o melhor português, a 9.32 minutos do vencedor do dia e ocupa a 14.ª posição da geral, a 13.10 no novo líder da geral.

António Maio (Yamaha) foi 19.º, a 19.30 minutos do vencedor, e ocupa idêntica posição na classificação, a 37.39 minutos do comandante. Sebastian Bühler (Hero), que hoje foi 21.º, está em 25.º e Mário Patrão (KTM) voltou a ser 41.º e é 39.º.