Dani demorou para ser unânime no Brasil, principalmente por ser mais um caso de jogador que saiu muito cedo do país para brilhar no futebol europeu. Na Seleção, foi reserva por um bom tempo antes de se tornar titular absoluto há alguns anos. A sua impressionante lista de títulos — ainda é o jogador mais titulado de sempre —, por Sevilha, Barcelona, Juventus e PSG, alçou-o para o hall dos maiores de todos os tempos. Mas Dani Alves sempre foi personagem secundária.

No Sevilha, era o conjunto que chamava a atenção. No Barcelona, principalmente no de Guardiola, Daniel era uma arma ofensiva importantíssima pelo lado direito, mas era Messi quem brilhava e Xavi/Iniesta quem comandavam as ações. Foi sempre assim por onde passou. Dani Alves é um excelente jogador associativo, que participa ativamente da construção das jogadas e nas movimentações ofensivas, um jogador muito útil e surpreendente partindo do lado direito da defesa.

Com técnica apurada, conseguiu vencer o declínio físico acertando cada vez mais passes e triangulações e sabendo a altura certa de se movimentar com mais intensidade. Aos 36 anos, foi o melhor jogador da última Copa América e não vê concorrentes à sua posição na seleção. No entanto, decidiu voltar ao Brasil para jogar no clube do seu coração, o São Paulo. E, com essa mudança, talvez veio o seu maior desafio individual no futebol.

Sem a organização tática do futebol europeu e sem a segurança de jogar em equipas que atacam a maioria do jogo contra 80% dos adversários, Daniel teve de se readaptar ao futebol brasileiro. Os jogos, principalmente no Brasileirão, são muito equilibrados e “lá e cá” como se costuma dizer. É preciso recompor rapidamente para não perder o equilíbrio defensivo e não há muita cadência na construção das jogadas.