“A FC Porto SAD vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Nottingham Forest para a cedência a título definitivo dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador David Carmo pelo valor total de 15 quinze milhões de euros (ME), correspondendo a uma remuneração fixa de 11 ME, acrescida de uma remuneração variável máxima de quatro ME”, informaram os ‘dragões’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O defesa-central, de 25 anos, assinou por cinco épocas com o Nottingham Forest, até 2029, mas voltará temporariamente ao Olympiacos, recordista de títulos de campeão da Grécia, que já tinha representado em 20 jogos na segunda metade de 2023/24 por cedência do FC Porto, participando na conquista da Liga Conferência.

“Este acordo prevê também 10% de uma mais-valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador. A FC Porto SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 5% sobre o valor total da transferência”, agregaram.

David Carmo chegou ao FC Porto no verão de 2022, após deixar o Sporting de Braga por 20,3 ME, na transferência mais avultada de sempre entre clubes portugueses, mas nunca se afirmou nas opções do ex-treinador Sérgio Conceição, que o relegou para a equipa B, da II Liga, em dezembro de 2023, devido a conduta inadequada.

Essa decisão precedeu uma experiência de meio ano no Olympiacos, que abdicaria de exercer a opção de compra prevista no acordo de empréstimo, tendo a promoção do ex-adjunto Vítor Bruno como sucessor de Sérgio Conceição favorecido a reintegração do luso-angolano no plantel ‘azul e branco’ na transição para 2024/25.

David Carmo foi suplente utilizado na reviravolta vitoriosa sobre o campeão nacional Sporting (4-3, após prolongamento) na Supertaça Cândido de Oliveira, em 03 de agosto, em Aveiro, mas não saiu do banco nas duas primeiras jornadas da I Liga e despediu-se com 28 jogos pela equipa principal, mais seis pelo conjunto B.

Vencedor de uma Taça de Portugal pelo FC Porto em 2022/23, reeditando o feito alcançado ao serviço do Sporting de Braga em 2020/21, o central tornou-se a oitava saída dos ‘dragões’ na janela de transferências de verão, e terceira no eixo defensivo, após o ex-capitão Pepe, que encerrou a carreira profissional, e João Marcelo, cuja cláusula de compra definitiva foi exercida pelos brasileiros do Cruzeiro.