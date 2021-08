Também já é conhecida a lista final de treinadores, com o trio a ser composto pelo italiano Roberto Mancini (campeão da Europa com a seleção de Itália), o espanhol Josep Guardiola (campeão em Inglaterra com o Manchester City) e o alemão Thomas Tuchel (vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea).

Na lista de futebolistas já divulgada, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona e PSG) é quarto, com 141 pontos, e Cristiano Ronaldo (Juventus) nono, com 16 pontos.

O vencedor será conhecido em 26 de agosto, na cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, que terá lugar no Haliç Congress Center de Istambul.

A lista final foi escolhida por um júri composto pelos 24 selecionadores que estiveram no Euro2020, pelos 80 treinadores das equipas que competiram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e por 55 jornalistas das federações nacionais que integram a UEFA, designados pelo European Sports Media (ESM).

Cada elemento do júri votou em três jogadores, pontuados com cinco, três e um ponto, sendo que os selecionadores e treinadores não puderam votar em jogadores da sua equipa.

Jorginho foi o décimo jogador da história a conquistar o Euro e a Liga dos Campeões no mesmo ano, só falhando a titularidade pela Itália em um jogo. O seu colega de equipa no Chelsea N´Golo Kanté destacou-se nos jogos finais da 'Champions', sendo eleito o 'homem do jogo' nos dois jogos das meias-finais contra o Real Madrid e na final contra o Manchester City. De Bruyne, segundo classificado há um ano, foi o destaque na campanha do City, coroada com o título inglês e a presença na final da LC.

O trio de finalistas hoje anunciado já tinha feito parte das listas por posição, antes divulgadas, como melhores médios. Na mesma lista, o português Ruben Dias (Manchester City) era candidato a melhor defesa.

No futebol feminino, as três finalistas agora nomeadas são Jenni Hermoso (Espanha), Lieke Martens (Países Baixos) e Alexia Putellas (Espanha), todas do FC Barcelona, campeão europeu.

Para treinador de futebol feminino, são nomeados Lluís Cortés (FC Barcelona), Emma Hayes (Chelsea) e Peter Gerhardsson (Suécia).