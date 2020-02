O incidente que levou Moussa Marega a abandonar o jogo entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães devido a insultos racistas tem sido amplamente difundido, um pouco por todo o mundo. Estas são as reações de algumas das figuras do mundo do futebol (e não só).

Anthony Martial, jogador do Manchester United e internacional francês "Força ao meu irmão Marega. Estamos juntos." Pepe, jogador do FC Porto e internacional português Borussia Dortmund, clube alemão "Apoiamos e estamos ao lado de Moussa Marega, do FC Porto, que foi hoje sujeito a cânticos racistas. De novo, basta!" Felipe Neto, YouTuber brasileiro Vasco da Gama, clube brasileiro Sebastian Coates, jogador do Sporting CP e internacional uruguaio Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda Iker Casillas, jogador do FC Porto e internacional espanhol "Respeito por Marega. Respeito pelo futebol. Respeito por todos." Joana Azevedo, radialista da Rádio Comercial CD Tondela, clube português Fox Sports Brasil, canal desportivo brasileiro Eliaquim Mangala, jogador do Valência e internacional francês Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS SC Braga, clube português Gonçalo Paciência, jogador do Eintracht Frankfurt e internacional português João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto Rio Ave, clube português Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP Silas, treinador do Sporting CP Diogo Faro, humorista e cronista do SAPO24 Danilo Pereira, jogador do FC Porto e internacional português Sporting CP, clube português João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal Pedro Ribeiro, radialista na Rádio Comercial e Diretor de Programas da TVI