O lateral direito Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está pela segunda vez infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou hoje o emblema da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial.

“O Vitória Sport Clube informa que o atleta Zié Ouattara teve uma deteção positiva de SARS-CoV-2 [novo coronavírus], encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido plano de contingência”, refere a nota publicada. O clube minhoto indicou ainda que o resultado positivo do jogador de 21 anos ocorreu na “testagem prévia” à ida para a Costa do Marfim, onde iria representar a seleção desse país “nos dois jogos de apuramento para a Taça Africana das Nações”. Utilizado em 10 jogos oficiais na época em curso, Zié Ouattara contraiu o novo coronavírus pela primeira vez em dezembro de 2020. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram