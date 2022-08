“Um dos jovens jogadores mais conceituados da Premier League chega para dar um impulso à defesa de Thomas Tuchel [treinador do Chelsea] na época 2022/23, depois das chegadas de Kalidou Koulibaly e de Marc Cucurella”, informou o clube londrino.

Fofana manifestou vontade de “conquistar troféus” no Chelsea, assinalando que o clube “foi construído” nesse pressuposto, em declarações publicadas no sítio oficial na Internet dos ‘blues’, que terão gastado 70 milhões de libras (perto de 82 milhões de euros), de acordo com a comunicação social britânica.

“Os últimos dois dias foram dias em grande e estou muito feliz. Treinei esta manhã com a equipa e isso foi um sonho tornado realidade. Estou ansioso por começar a jogar”, disse o jovem jogador, de 21 anos.

A saída do Leicester, no qual era colega de equipa do internacional português Ricardo Pereira, surge um dia depois de o Chelsea sofrer a segunda derrota na liga inglesa — em cinco jogos -, no estádio do Southampton, por 2-1, que relegou a formação londrina para o oitavo lugar.