A estreia da seleção portuguesa no Euro 2022 começou da forma mias trágica possível. No jogo com a Suíça, a adversária, teoricamente, mais acessível num grupo com Países Baixos, atual campeã europeia, e Suécia, vencedora do primeiro título da competição, em 1984, Portugal viu-se, aos cinco minutos, a perder por dois golos diante da formação helvética.

O primeiro golo do encontro foi da autoria de Sow, com um remate forte e colocado de fora de área, logo no segundo minuto de jogo. Três minutos depois, Kiwic, ao segundo poste, respondeu de cabeça, da melhor forma possível, a um livre de Bachmann.

Na segunda parte, Portugal entrou em campo para mudar a história. Numa inversão de papéis, a seleção das quinas assumiu o comando do jogo e dominou com um futebol mais ofensivo e atrativo que culminou, logos aos 58 minutos, com um golo de Diana Gomes, de cabeça, na sequência de um canto batido por Ana Borges.

Por cima no jogo, a formação portuguesa chegou aos empate aos 65 minutos por Jéssica Silva. A atleta do SL Benfica desviou com o pé direito um cruzamento de Tatiana Pinto.

Até aos 90 minutos, foram várias a oportunidades para Portugal fechar a estreia no segundo Campeonato da Europa de futebol feminino com os três pontos, mas faltou pontaria - ou pontaria a mais com Telma Encarnação a enviar uma bola ao poste aos 88 minutos. O jogo terminou assim com os pontos repartidos num empate a dois golos, o pior dos cenários para ambas as seleções que lutam entre si para serem a surpresa do grupo entre as titãs suecas e holandesas.

Na segunda jornada, Portugal defronta os Países Baixos na quarta-feira, pelas 20h00, e, na terceira, enfrenta a Suécia em 17 de julho, pelas 17h00, em dois jogos também marcados para o palco da estreia.