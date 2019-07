O clube catalão junta-se a alguns dos maiores clubes da Europa, que começaram a marcar presença na plataforma de partilha de vídeos nos últimos meses. Os seus rivais, o Real Madrid, criaram o seu canal a 14 de junho para coincidir com a contratação do internacional belga Eden Hazard.

Em colaboração com a TikTok, o Barcelona teve um “desafio de utilizadores” que envolveu jogadores da equipa como parte do lançamento, tendo sido revelado a tempo das digressões de pré-época dos blaugrana no Japão e nos EUA, sendo que ainda serão criados mais conteúdos dos bastidores do clube.

Esta decisão é tomada depois de o clube ter firmado parceria com a Roblox, uma plataforma online centrada em crianças e jovens que permite aos utilizadores criar os seus próprios videojogos.

“Tal como anunciámos, o nosso lançamento com a Roblox há algumas semanas, vamos continuar a seguir em frente com iniciativas inovadoras que nos conectam com novos públicos e trazem o clube para junto deles”, disse Dídac Lee, membro da administração do Barcelona responsável pela área digital.

“O lançamento na TikTok é um passo importante para chegar a um público jovem com um formato de conteúdo que é consumido diariamente por milhões de pessoas nos seus telemóveis”, acrescentou Lee.

A LaLiga, responsável pelas duas principais competições do futebol espanhol, também se juntou à rede social em abril enquanto parte da estratégia digital global deste organismo para “aumentar a visibilidade dos clubes espanhóis a jovens fãs de todo o mundo”.

Outros clubes de futebol presentes na plataforma incluem os campeões europeus Liverpool e vários clubes franceses, italianos e alemães, incluindo o Borussia Dortmund, que se tornou no primeiro clube a criar uma parceria estratégica com a TikTok no início deste ano”.