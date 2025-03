Este clube compete na Liga 3 já se encontra em contacto com as autoridades para "fazer as intervenções possíveis de identificação, diagnóstico, limpeza e remoção dos estragos, informando ainda que o acesso à zona do estágio estará condicionada às pessoas e aos automóveis nos próximos dias, de forma a "acautelar a segurança" de todos.

"Atendendo aos avultados prejuízos, o Belenenses vai accionar todos os meios ao seu dispor para que no mais curto espaço de tempo seja reposta a normalidade, desde logo no que à prática desportiva respeita. O Clube procurará para esse efeito o célere apoio dos diversos serviços responsáveis, coordenando esforços com a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia de Belém, os Bombeiros, a Polícia de Segurança Pública e a Protecção Civil", terminam.