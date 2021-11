Dois golos do médio Khvicha Kvaratskhelia, aos 61 e 78 minutos, derrubaram uma Suécia, que sentiu sempre grandes dificuldades para ultrapassar a muralha defensiva georgiana, e que entrou em desespero a partir do primeiro golo, acabando por sofrer o segundo na ‘sofreguidão’ com que tentou chegar ao 1-1.

Com esta derrota, os suecos podem perder hoje a liderança do grupo B para a Espanha, caso esta vença na Grécia, mas, para já, seguem na frente, com 15 pontos, mais dois do que os espanhóis, com 13.

Noutro jogo de qualificação para o Mundial, do Grupo A, do qual Portugal faz parte, o Luxemburgo foi ao Azerbaijão vencer por 3-1, mas jogou quase 70 minutos com mais um jogador por expulsão do azeri Tellur Mutallimov, aos 21 minutos, e essa superioridade acabou por vir ao de cima na segunda parte, período em que foram marcados os quatro golos.

No Grupo H, a Rússia recebeu e goleou o Chipre por 6-0, dando mais um passo para o apuramento direto para o Mundial do Qatar, ao liderar com 22 pontos, mas a Croácia joga hoje em Malta, e em caso de vitória, como se prevê, reduzirá para dois pontos o atraso para os russos e remeterá para domingo a decisão final quando os receber em casa.

Finalmente, no grupo J, a Macedónia do Norte goleou, um pouco surpreendentemente, a Arménia, em casa desta, por 5-0, vitória que a deixa na luta pelo segundo lugar, ao qual subiu provisoriamente, e o respetivo apuramento para o ‘play-off’ de acesso ao Mundial.

A Alemanha, que já garantiu o apuramento direto, lidera com 24 pontos, seguido da Macedónia do Norte, com 15, da Roménia, que recebe hoje a Islândia, da Arménia, com 12, da seleção islandesa, com nove, e do Liechtenstein, com um.