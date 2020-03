“A SAD do CD Aves vem a público explicar, uma vez mais, que esta situação [atraso no pagamento de salários] se deve ao facto de a atividade económica da China ainda não ter sido retomada a 100 por cento, impedindo os seus responsáveis de fazer a gestão interna esperada, situação de que Portugal vem tomando noção nos últimos dias, com os constrangimentos impostos na vida”, pode ler-se numa comunicação publicada no site oficial do emblema do concelho de Santo Tirso.

“Neste contexto de contágio galopante, acreditamos que nem as medidas tomadas pela Liga cheguem a tempo para atenuar a situação. A toda a esta situação, juntam-se os maus resultados da equipa, que também não têm ajudado a SAD, limitando-lhe as transferências na janela de inverno e impedindo-a de reforçar o plantel”, refere a mesma comunicação.

Os avenses foram um dos seis clubes - Boavista, Vilafranquense, Cova Piedade, Académica e Leixões - notificados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na quarta-feira para demonstrarem a regularização dos últimos três meses no prazo de 15 dias, após a sociedade liderada pelo chinês Wei Zhao ter falhado o pagamento de janeiro e fevereiro à maioria do plantel principal e da equipa sub-23.

Não obstante este contexto, o Aves (no referido comunicado oficial) reforça a intenção de “cumprir as suas obrigações o mais rapidamente possível”, perante manifestações públicas de desagrado dos jogadores, como Beunardeau, que revelou, para além dos atrasos de três meses no pagamento dos salários, já ter sido paga uma parcela do próprio bolso de Estrela Costa, antiga diretora executiva do clube que se demitiu em solidariedade com os jogadores, antes da derrota com o Sporting (2-0), a de março, da 24.ª jornada.

“Prometeu que nos iriam pagar os dois meses e concordámos em treinar e ir ao jogo, mas a meio da semana ninguém tinha recebido. Soubemos depois que tinha pagado da sua conta pessoal aos dois avançados, que têm maior valor de mercado, e o grupo ficou revoltado. Era para todos ou para ninguém”, afirmou o guarda-redes francês à Radio Monte Carlo.

No sábado, numa iniciativa da LPFP, em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS), dedicada à simulação virtual dos jogos da 26.ª jornada, o defesa Afonso Figueiredo acordou com o médio Pepelu, do Tondela, pausar o desafio durante dois minutos, num gesto de protesto face aos salários em atraso do clube avense.

As verbas de dezembro só foram liquidadas a 14 de fevereiro, numa demora que Wei Zhao também justificou com a paralisação dos serviços na China desde o início do ano, motivada pelo novo coronavírus, mas arrastou-se aos meses seguintes, podendo significar a perda de dois a cinco pontos, de acordo com o Regulamento Disciplinar da LPFP.

Todos contra Wei Zhao

A SAD do Desportivo das Aves assume que pretende cumprir com o devido, mas a direção do clube diz que o crédito chegou ao fim. O jornal A Bola escreve que Armando Silva, presidente do clube, ameaçou com “ações mais contundentes” para que o Aves possa sair “deste pesadelo o mais rápido possível”. Entre as opções equacionadas, de acordo com aquele desportivo, está um resgate da SAD por parte do clube (recuperando o poder acionista), uma opção deixada em aberto antes do futebol profissional deixar de ser gerido diretamente pelo clube (através de uma SDUQ, Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas), para passar a ser gerido por uma SAD.

Este ano também já se falou na possibilidade do aparecimento de um novo investidor, neste caso a Red Bull, a marca de bebidas energéticas que nos últimos anos tem deixado a sua pegada no futebol pelos investimentos feitos no RB Salzburg e RB Leipzig, mas tudo não pareceu passar de um sonho.

Para já, certo é que a 9 de maio o clube vai a eleições para eleger para os órgãos sociais do Desportivo das Aves para o biénio 2020/2022. Na liderança do Aves desde a temporada 2010/11, Armando Silva, de 56 anos, foi reeleito sem oposição em abril de 2018, com 90% dos votos, dois meses antes de assistir a mudanças na administração da SAD, constituída em agosto de 2015, com 70% do capital detido pelo grupo de investidores Galaxy Believers.

Até lá, altura em que devem ser assumidas medidas em relação à SAD, o Sindicato de Jogadores vai passar à ação. Depois de ter estado reunido com o plantel principal e sub-23, por videoconferência, o sindicato diz ter identificado “situações verdadeiramente dramáticas, que colocam em causa não só a dignidade destes profissionais de futebol, como da própria competição”.

No plantel de sub-23, por exemplo, há jogadores com “problemas em garantir alojamento e despesas essenciais do dia-a-dia, jogadores contratados para a equipa principal no mercado de janeiro que não receberam ainda qualquer salário, outros que face ao atraso nos pagamentos e ao terem de custear o alojamento por meios próprios, ao contrário do contratualizado, enfrentam sérias dificuldades financeiras”.

Neste sentido, o Sindicato admite que irá intervir junto da Liga para que se notifique o clube no sentido de colocar termo a esta situação, pedir à Comissão de Auditoria que no âmbito do controlo financeiro do mês de março atue com a máxima celeridade e colocar à disposição dos jogadores os mecanismos do Fundo de Garantia Salarial para as competições profissionais e não profissionais.

Caso a situação não encontre resolução nos próximos dias, o Sindicato revela que "os jogadores irão exercer os meios legais à disposição e, aquando do retorno da competição, ponderam a tomada de medidas de força, entre as quais a greve".

É assim que o Desportivo das Aves se prepara para a revolução, após a revolução.