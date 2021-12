A última jornada decide quem acompanha o Liverpool na fase seguinte, e o argentino Diego Simeone considera o FC Porto, adversário na terça-feira, no Dragão, que tem mais um ponto do que AC Milan e Atlético de Madrid, “em melhor situação para o fazer”.

“O FC Porto tem uma equipa extraordinária, como tem demonstrado em épocas anteriores, e muito bem orientada por Sérgio Conceição. Equilibrada, com muita gente a recuperar a bola e rápida no contra-ataque e joga com intensidade e com muita velocidade”, considerou.

Diego Simeone, com pouco tempo para trabalhar os erros cometidos na derrota de sábado em casa com o Maiorca (1-2), afirmou que confia plenamente nos seus jogadores para vencer o jogo, embora reconheça que os ‘dragões’ estão a atravessar um bom momento.

“Temos que encontrar o caminho para nos sentirmos bem em campo. Controlar o jogo. Temos uma partida importante com um rival muito competitivo, que está em primeiro na liga portuguesa”, disse em conferência de imprensa por Zoom o treinador.

Diego Simeone considerou que, apesar das várias baixas na equipa, que reduzem as opções para o jogo de terça-feira com o FC Porto, o Atlético de Madrid possui “um grupo de jogadores de enorme caráter que sabe o que tem que fazer no jogo”.

Em relação às críticas de que tem sido alvo, muito por culpa do quarto lugar que ocupa na liga espanhola, a 10 pontos do líder Real Madrid, Simeone afirmou que, desde jogador, nunca se deixou afetar nem com os elogios nem com as depreciações.

“Sei o que quero e o que pretendo. A equipa tem de melhorar enquanto um todo. Não vejo o problema por setores, são dez mais um guarda-redes”, disse o treinador argentino, acrescentando que confia plenamente no caráter dos seus jogadores.

Diego Simeone, de 51 anos, recordou ainda que o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em jogo no FC Porto-Atlético de Madrid, também irá passar pelo AC Milan-Liverpool e apontou que a equipa italiana está num bom momento e lidera a Série A.

Marcos Llorente, médio adaptado por Diego Simeone a lateral devido às circunstâncias, considerou que se sente “cómodo” na posição e que, “enquanto jogador, tem de acatar as ordens do treinador no que se refere ao que é melhor para a equipa”.

Em relação ao embate decisivo de “tudo ou nada” com o FC Porto, no Dragão, Marco Llorente referiu que “são estes jogos que todos os jogadores gostam de jogar” e que “cada um tem que tirar o melhor de si para conseguir atingir o objetivo de passar”.

“Esta equipa tem caráter suficiente e personalidade para sair destas situações. Não ouço os assobios dos adeptos. Ouço sim os adeptos a celebrar, com os seus aplausos, quando marcamos golos”, adiantou Marco Llorente, de 26 anos.

O jogador disse ainda que não lhe interessa saber o que se estará a passar no AC Milan-Liverpool, pois quando entra em campo só pensa nesse jogo e na terça-feira irá pensar “apenas num objetivo e lutar por ele independentemente do outro jogo”.

À entrada para a última jornada do Grupo B, o Liverpool lidera com 15 pontos, contando por vitórias todos os cinco jogos, seguido do FC Porto, segundo, com cinco, AC Milão e Atlético de Madrid, respetivamente terceiro e quarto, com quatro.