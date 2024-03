De acordo com a nota divulgada no sítio oficial da FPF na Internet, Diogo Costa “não vai estar entre os jogadores passíveis de serem utilizados” na partida com os suecos, em Guimarães, “por ter sofrido, no último treino, um traumatismo que o limita”.

“Diogo Costa continua integrado nos trabalhos da seleção, mas uma vez que não está apto para o encontro de Guimarães, o selecionador nacional Roberto Martínez chamou Samuel Soares para completar o lote de três guarda-redes que estarão na ficha do jogo com os suecos”, refere o comunicado.

Samuel Soares, do Benfica, estava integrado nos trabalhos da seleção de sub-21, que se encontra no Algarve a preparar a partida de qualificação para o Euro2025, com as Ilhas Faroé, mas irá juntar-se ainda hoje à seleção ‘AA’, no Porto.

Além de Diogo Costa e Samuel Soares, a equipa comandada por Roberto Martínez conta ainda com os guarda-redes Rui Patrício e José Sá.

Roberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para as duas partidas deste mês – entretanto reduzido a 31 com as saídas de Guerreiro e Trincão, lesionados, e a entrada de Dany Mota -, mas explicou logo que iria dividir o ‘plantel’ em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro para o jogo com a Eslovénia, agendado para terça-feira.

Neste último grupo incluem-se Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, que foram dispensados do encontro com os suecos e serão apenas opção para o segundo particular, em Liubliana.

A seleção nacional recebe na quinta-feira a Suécia, que falhou o apuramento para o Euro2024, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, às 19:45, e na terça-feira vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Europeu.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Croácia, no Estádio Nacional, em Oeiras, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 8 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

Lista dos 23 jogadores para o particular com a Suécia:

- Guarda-redes: José Sá (Wolverhampton, Ing), Rui Patrício (Roma, Ita) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Mário (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Diogo Leite (Union Berlin, Ale), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton, Ing).

- Médios: João Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Matheus Nunes (Manchester City, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitória Guimarães), Dany Mota (Monza, Ita), Bruma (Sporting Braga), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra).