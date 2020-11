"Esta é a melhor equipa em que já joguei na minha carreira. Não sei se este foi o meu melhor desempenho, mas marcar golos é a forma de mostrar o meu futebol, portanto estou muito feliz por isso e também pela vitória", comentou Jota à BT Sports, pouco depois de ter contribuído com três golos para a goleada dos ‘reds' sobre a Atalanta (5-0), na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Diogo Jota elegeu o primeiro tento como o melhor dos três que apontou, "porque desbloqueou o jogo" em Bérgamo, aos 16 minutos, permitindo que, a partir daí, o Liverpool "gerisse a partida à sua maneira".

O avançado, que completa 24 anos no próximo mês, elogiou a "qualidade de nível mundial" de Mohamed Salah e Sadio Mané, com quem formou o tridente ofensivo do Liverpool em Itália: "Todos sabemos a qualidade que eles têm. A minha tarefa fica mais facilitada, porque são jogadores extraordinários".

Quanto ao jogo de domingo, diante do Manchester City, para a Liga inglesa, Jota deixou uma certeza: "Se não sofrermos golos contra o City, tal como aconteceu hoje, tenho a certeza de que vamos ganhar o jogo."

O Liverpool venceu hoje por 5-0 na visita à Atalanta, com três golos de Diogo Jota, aos 16, 33 e 54 minutos, um do egípcio Mohamed Salah, aos 47, e outro do senegalês Sadio Mané, aos 49, e lidera o grupo D, com nove pontos, mais cinco do que o Ajax e o conjunto italiano. O Midtjylland é o último colocado, ainda sem pontuar.

Na época de estreia nos ‘reds’, Diogo Jota, que foi contratado ao Wolverhampton no último mercado de transferências, por cerca de 50 milhões de euros, leva sete golos em 10 jogos, tendo marcado seis nos últimos quatro encontros.

Além de ter anotado o quarto ‘hat-trick’ da carreira - o primeiro pelo Liverpool, depois de um pelo FC Porto e dois pelo Wolverhampton - o avançado português tornou-se o quinto jogador a marcar três golos pelo Liverpool num só jogo da Liga dos Campeões (desde 1992), sucedendo a Michael Owen (2002), Yossi Benayoun (2007), Philippe Coutinho (2017) e Sadio Mané (2018).