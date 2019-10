"Informa-se que em reunião de direção do Vitória FC foi deliberado prescindir da proposta que havia sido apresentada pela direção relativa à auditoria ao Vitória FC e aceitar a proposta de auditoria apresentada pela 'Comissão' constituída para o efeito", lê-se no documento publicado na página oficial do clube.

O comunicado refere que a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube setubalense está em sintonia com a decisão agora anunciada.

"Mais se informa que o Conselho de Administração da Vitória FC SAD determinou proceder de idêntica forma. Tal facto já foi, tempestivamente, comunicado ao presidente da mesa da assembleia-geral [Fernando Cardoso Ferreira]", dizem.

Na última Assembleia-Geral em que a questão da auditoria foi debatida, em 17 de abril de 2019, a ausência de uma proposta de consenso para definir o modelo de auditoria ao clube levou Fernando Cardoso Ferreira a dar por terminada a reunião magna do clube.