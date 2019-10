“O que é que a AMA vai fazer? Será rigorosa. É uma questão de reincidência, uma repetição, e com os mesmos métodos de sempre”, disse à AP Yuri Ganus, diretor executivo da RUSADA.

Até quarta-feira são esperadas justificações do Ministro dos Desportos da Rússia à AMA, sobre a razão para os dados aparentemente alterados, com evidências claras a serem apagadas seletivamente.

Se a AMA considerar que se trata de um novo esquema de encobrimento por parte da Rússia, em relação a dados que estavam sob custódia do Estado, as sanções podem vir a ser ainda mais pesadas.

“É, de facto, um grande problema e, obviamente, é expectável que, se as autoridades desportivas (russas) não encontrarem algumas respostas e forem as conclusões que imagino, a decisão seja dura”, acrescentou.

Em setembro, a AMA revelou ter encontrado incoerências nos dados entregues e que esperava explicações da Rússia.

“Os especialistas examinaram [os dados] que obtiveram e há sinais de alerta do que obtivemos. Existem algumas incoerências, estudámos as diferenças, e há questões que necessitam de ser respondidas”, disse o diretor-geral da AMA, Olivier Niggli.

Em janeiro, a entrega desses dados eletrónicos permitiu a saída de uma crise que durou mais de três anos, com a suspensão da Rússia após o escândalo que veio a público com um esquema generalizado de ‘doping’ e com conivência estatal.