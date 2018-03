Segundo o Correio da Manhã, que avançou com a notícia, Paulo Gonçalves foi detido por alegadamente, em nome da SAD do clube das águias, ter subornado três funcionários judiciais para ter acesso a informações processuais sobre o caso dos emails, alegadamente, com recurso a oferta a prendas que envolviam bilhetes para lugares cativos no estádio da Luz ou até peças de merchandising do clube encarnado. De acordo com o Observador, tais prendas terão um valor financeiro fora do alcance do poder de compra daqueles funcionários públicos. Estes funcionários de vários organismos da justiça já estão identificados.

Recorda ainda o Observador um e-mail relativo ao dia 27 de março de 2017, em vésperas do SL Benfica-FC Porto que, alegadamente, serve um destes subornos e que foi divulgado por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto. No e-mail assinado por Paulo Gonçalves e dirigido a Ana Zagalo, funcionária do Benfica, podia ler-se: "Para além dos bilhetes que requisitei, preciso dos seguintes convites: Nuno Cabral, 3; Ferreira Nunes, quatro; Júlio Loureiro, três (…)".

Em comunicado, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária confirmou duas detenções no âmbito da "operação e-toupeira" por "corrupção e violação de segredo de justiça".

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa, deteve dois homens pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal", pode ler-se no comunicado, que não avança com o nome dos visados.

A operação, detalha a PJ, "envolveu cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público", e "foram realizadas trinta buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios", acrescenta a nota. Acrescenta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa que foram cumpridos seis mandados de buscas domiciliárias, um de busca a gabinete de advogado e 21 mandados de buscas não domiciliárias na presença de um juiz de instrução criminal, dois procuradores-adjuntos, inspetores da PJ e peritos informáticos.

Em causa nesta investigação, "iniciada há quase meio ano", está "o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou Departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários", informa a PJ.

Na mesma linha, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa detalha na sua página na internet que o inquérito está relacionado com “a prática de acessos por funcionários a diversos inquéritos em segredo de justiça para obtenção de informação sobre diligências em curso, informações que eram depois transmitidas ao assessor da administração de uma sociedade anónima desportiva a troco de vantagens”. A PGDL não refere, porém, que a sociedade anónima desportiva é a SAD do Benfica.

Os dois detidos, que não são identificados nas informações prestadas pela PJ e pela PGDL, vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial.

Benfica confirma buscas e reitera vontade de colaborar com as autoridades

"A Sport Lisboa e Benfica SAD confirma a realização de buscas às suas instalações no âmbito de um processo de investigação sobre eventual violação do segredo de justiça e reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades no integral apuramento da verdade", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do cube da Luz.

Na mesma nota o SL Benfica "manifesta a sua confiança e convicção de que o Dr. Paulo Gonçalves terá oportunidade, no âmbito do processo judicial, de provar a legalidade dos seus procedimentos".

O clube informa ainda que vai pedir "com carácter de urgência uma audiência à Senhora Procuradora-Geral da República, pelas reiteradas e constantes violações do segredo de justiça, sobre os processos que envolvem o clube, numa estratégia intencional e com procedimentos fáceis de serem investigados, como hoje foi claramente comprovado".

Segundo a SIC que Paulo Gonçalves foi detido na sua residência, em Santarém, e que a operação acontece na sequência de uma denúncia anónima que dava conta de que o clube estava a ter acesso a elementos do processo que estavam em segredo de justiça.

Segundo a estação de televisão e a revista Sábado, além de Paulo Gonçalves foi detido um técnico informático do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça com acesso ao sistema informático Portal Citius.

O técnico e outros funcionários judiciais, suspeitos na investigação, recolheriam informação diretamente do sistema, a qual chegaria depois a Paulo Gonçalves.