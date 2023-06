Djokovic, terceiro classificado do ranking mundial, derrotou o 94.º da hierarquia mundial por 6-3, 6-2 e 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e 57 minutos, na terra batida do segundo torneio do Grand Slam do ano.

O sérvio vai defrontar nos ‘quartos’ o russo Karen Khachanov, 11.º do mundo, que hoje eliminou o italiano Lorenzo Sonego.

Aos 36 anos, Djokovic procura o terceiro triunfo em Roland Garros e o 23.º em torneios do Grand Slam, para se destacar do espanhol Rafael Nadal (ambos com 22), impossibilitado de defender o troféu em Paris devido a problemas físicos.