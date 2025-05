O maiato, 41.º do ranking mundial, venceu Ruud, oitavo, por 2-6, 6-4, 6-1 e 6-0, em duas horas e 17 minutos, chegando pela primeira vez à terceira ronda em Roland Garros, na qual vai defrontar o australiano Alexei Popyrin, 25.º.

Ao bater Ruud, que foi assistido ao joelho esquerdo após o final do terceiro set, Borges, de 28 anos, conseguiu a primeira vitória sobre um tenista do top 10, assegurando a quarta qualificação para a terceira ronda de um ‘major’, a terceira consecutiva.

A melhor prestação do número um nacional em torneios do Grand Slam é a presença nos oitavos de final no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos em 2024, sendo que, em Paris, apenas tinha chegado à segunda ronda em 2023.