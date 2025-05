Alcaraz, número dois do ranking mundial, venceu Marozsan, 56.º, por 6-1, 4-6, 6-1 e 6-2, em duas horas e nove minutos, qualificando-se para a terceira ronda do torneio parisiense do Grand Slam pela quarta vez em outras tantas tentativas.

No ‘major’ parisiense, Alcaraz, que já venceu duas vezes Wimbledon e uma o Open dos Estados Unidos, vai defrontar agora o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 37. º do mundo, ou o bósnio Damir Dzumhur, 69.º, que se defrontam ainda hoje.