No primeiro encontro entre ambos num ‘major’, foi o número três mundial a levar a melhor no duelo das gerações, impondo-se na terra batida parisiense ao espanhol líder do ranking ATP, de apenas 20 anos, em quatro sets, por 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em três horas e 23 minutos.

Quando a partida estava empatada a um set para cada lado e o terceiro parcial estava no início, Alcaraz foi assistido depois de se queixar de problemas físicos e atuou limitado o resto do encontro, aparentemente devido a cãibras.

Djokovic vai, assim, disputar no domingo a sétima final em Roland Garros, torneio que venceu em 2016 e 2021, procurando descolar do espanhol Rafael Nadal no número de títulos do Grand Slam (ambos têm 22). O sérvio, de 36 anos, irá defrontar no encontro decisivo o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o alemão Alexander Zverev, que ainda hoje se defrontam.