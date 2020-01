‘Dkojo’, campeão em título e sete vezes vencedor em Melbourne Park, venceu o nipónico pelos parciais 6-1,6-4 e 6-2.

O tenista sérvio de 32 anos precisou de ‘apenas’ uma hora e trinta e cinco minutos para vencer Tatsuma Ito, numa partida que se disputou na Arena Rod Lavre.

O número dois mundial segue assim para a terceira ronda do Grand Slam australiano onde vai defrontar o japonês Yoshihito Nishioka.

No torneio feminino, Naomi Osaka, 4.ª no 'ranking' WTA e campeã em título do 'Grand Slam' australiano, precisou de 'apenas' uma hora e vinte minutos para vencer Saisai Zheng, atual 42.ª no 'ranking' WTA, no encontro que se disputou na Arena Margaret Court.

A nipónica de 22 anos segue assim para a terceira ronda do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a norte-americana Cori Gauff e a romena Sorana Cirstea.

Ashleigh Barty, 1.ª no 'ranking' WTA e cabeça-de-série deste 'Grand Slam' que se realiza na sua terra natal, venceu a checa de 29 anos em uma hora e dois minutos, no encontro que se disputou na Arena Rod Lavre.

A australiana de 23 anos segue assim também para a terceira ronda do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a belga Greet Minnen e a cazaque Elena Rybakina.