Os golos da formação do Estoril, que na semana passada viu o Sporting interromper-lhe uma série de oito jogos sem perder, foram apontados por Zanocelo, aos 50 minutos, e Alejandro Marqués, aos 54.

O Farense, que não vence há 10 encontros, chegou ao empate com golos de Rui Costa, aos 85 minutos, e de Miguel Menino, aos 90+3.

O Estoril Praia segue na oitava posição, com 35 pontos, enquanto o Farense soma 17, e saiu provisoriamente do último lugar da tabela, agora ocupado pelo Boavista (15), que no domingo recebe o Vitória de Guimarães.