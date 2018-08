O futebolista internacional costa-marfinense Seydou Doumbia desvinculou-se esta terça-feira do Sporting e assinou pelo Girona por três temporadas, anunciaram hoje os dois clubes.

“O Girona contratou o futebolista costa-marfinense Seydou Doumbia. O avançado vinculou-se ao clube de Montilivi por três temporadas, chegando, com carta de desvinculação, do Sporting”, pode ler-se num comunicado publicado pelo emblema espanhol no seu site.

O Sporting também confirmou a transferência "a título definitivo", desejando ainda ao atleta de 29 anos "as maiores felicidades nesta nova etapa na carreira".

A apresentação do atleta de 29 anos está marcada para quarta-feira, às 12:30 (horas de Lisboa), no estádio do Girona.

Em 2017/18, o avançado chegou ao Sporting depois de alinhar no Basileia, por empréstimo da Roma, tendo marcado oito golos nos 29 jogos pelos ‘leões’.

Doumbia vai jogar pela primeira vez em Espanha, o oitavo país da carreira profissional, depois de Costa do Marfim, Japão, Suíça, Rússia, Itália, Inglaterra e Portugal, com destaque para passagens por CSKA Moscovo, Roma e Newcastle.

Pela seleção, que representou em 39 ocasiões (nove golos), venceu a Taça das Nações Africanas em 2015.