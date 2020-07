Num dia em que o melhor Ferrari não foi além do sétimo lugar, Bottas garantiu o melhor tempo do dia com o registo de 1.02,939 minutos, logo na primeira das duas tentativas que efetuou na derradeira parte da qualificação, a Q3, rubricando um novo recorde no circuito propriedade da Red Bull.

A segunda tentativa ficou marcada por uma saída de pista que acabou por prejudicar o australiano Daniel Ricciardo (Renault), que não foi além do 10.º lugar da grelha.

O finlandês somou a 12.ª ‘pole position' da carreira, e terceira em Spielberg, com o britânico Lewis Hamilton a ficar-se pelo tempo, em 1.02,951 minutos, sendo os únicos pilotos a baixarem do segundo ‘03’ na nova configuração do circuito.

"É só a primeira qualificação da temporada, mas dá para ver o trabalho que fizemos", disse Bottas.