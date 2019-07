Num clima de grande festa, Alex Telles foi o jogador mais aplaudido durante a apresentação e o treinador Sérgio Conceição foi o que recebeu mais carinho dos adeptos e Danilo também foi aplaudido, depois de uma semana em que chegou ser afastado dos treinos do clube portuense.

Com muitos cânticos a pedir a conquista do título nacional e o Estádio do Dragão quase completamente cheio, enquanto os jogadores do FC Porto entravam um a um, os jogadores da Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, aproveitaram para ‘aquecer’ antes do jogo.

Um dos momentos da noite aconteceu no momento da entrada de Falcão, ex-jogador dos ‘dragões’, atualmente no Mónaco: o colombiano, que não vai jogar no jogo de apresentação do FC Porto, devido a lesão, foi recebido com muitas palmas e palavras de incentivo, tendo retribuído da mesma forma.

Nas apresentações dos jogadores e dos respetivos números houve alguns pontos de destaque. O número 1, que era de Casillas, não foi anunciado, Romário Baró ficou com o número que era de Brahimi (8), Pepe passa a ser o 3 – era o 33 na época passada – e o número 2 será usado pelo jovem Tomás Esteves, de apenas 17.

Numeração atualizada e plantel completo do FC Porto: Tomás Esteves (2), Pepe (3), Diogo Leite (4), Iván Marcano (5), Bruno Costa (6), Luis Díaz (7), Romário Baró (8), Vincent Aboubakar (9), Shoya Nakajima (10), Moussa Marega (11), Alex Telles (13), Mamadou Loum (15), Tecatito Corona (17), Wilson Manafá (18), Chancel Mbemba (19), Zé Luís (20), Danilo Pereira (22), Yordán Osorio (23), Renzo Saravia (24), Otávio (25), Vaná (26), Sérgio Oliveira (27), Tiquinho Soares (29), Diogo Costa (31), Fernando Andrade (37), Galeno (39), Fábio Silva (49), Mouhamed Mbaye (51), Diogo Queirós (54) e Madi Queta (67).