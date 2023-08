A DSM completou o percurso de 14,8 quilómetros em 17h30 minutos, a uma média de 50,736 km/hora, vencendo por 53 centésimos a Movistar dos portugueses Nélson Oliveira, que terminou em nono, com o mesmo tempo, e Ruben Guerreiro, 126.º, a um minuto.

EF-Education, Soudal-Quick-Step do belga Remco Evenepoel, vencedor da edição de 2022, e Groupama-FDJ terminaram a seis segundos, enquanto a Jumbo-Visma do dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor da Volta a França, e do esloveno Primoz Roglic, vencedor da Volta a Itália, fechou a 32 segundos da DSM.

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi o segundo melhor português, na 69.ª posição a 33 segundos de Lorenzo Milesi, seguido de Rui Oliveira (UAE Emirates), 80.º a 37, João Almeida (UAE Emirates), 83.º também a 37, , Ruben Guerreiro (Movistar), 126.º a um minuto, e André Carvalho (Cofidis), 170.º a 2.24.

No domingo decorre a segunda etapa da 78.ª edição da Volta a Espanha, a primeira em linha, entre Mataró e Barcelona, na distância de 182 quilómetros, com três contagens de montanha, de terceira e segunda categoria.