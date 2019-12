A Suíça vai cunhar moedas comemorativas de 20 e 50 francos com a imagem do tenista Roger Federer, a primeira vez que isso acontecerá com uma pessoa viva, informou hoje a Casa da Moeda helvética.

O lançamento da primeira moeda comemorativa, de 20 francos, em prata, está previsto para 23 de janeiro de 2020, numa edição prevista de 55 mil unidades, enquanto a divisa de 50 euros, em ouro, chegará aos potenciais compradores em maio. O governo suíço assinalou que Federer é, "provavelmente, o desportista individual com mais sucesso na Suíça e é também o embaixador perfeito" para o país.