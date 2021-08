Hoje, no Sea Forestt Waterways, duas horas depois de ter feito o melhor registo olímpico de sempre na distância, Pimenta foi terceiro classificado na regata das medalhas, com o tempo de em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, que o desalojou como recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Adam Varga, também da Hungria, ficou com a prata.

Esta é a segunda medalha para o canoísta de Ponte de Lima que, juntamente com Emanuel Silva, já tinha conquistado a prata em K2 1.000 (Londres2012).

No Rio2016, Fernando Pimenta foi ainda quinto classificado em K1 1.000 metros e sexto em K4 1.000 metros. Nas olimpíadas do Brasil, o luso assumiu a liderança da prova no arranque, porém acabou por perder lugares até cair para quinto, atribuindo essa quebra de rendimento ao facto de ter apanhado algas no seu leme, que prejudicaram o seu desempenho.