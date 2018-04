Há um Benfica com Jonas e há um Benfica sem Jonas. Há um FC Porto com Marega e há um FC Porto sem Marega. Foram estes os dois pontos de partida para o Clássico deste final de tarde disputado no Estádio da Luz, quando se soube que o brasileiro não ia pisar o relvado - nem se ia sentar no banco - e que o maliano iria regressar ao onze dos dragões.

Se é bem verdade que desde que começou a vestir a camisola encarnada, Jonas nunca foi prolífico em decidir grandes jogos, por outro lado é sabido que, quer marque, quer não (e esta época tem sido raro não marcar), a ausência do avançado canarinho faz do ataque dos encarnados uma ofensiva desorganizada nos momentos de transição. O ataque fica como que uma orquestra sem maestro, em que os instrumentos se sobrepõem uns aos outros numa velocidade descontrolada. Em alguns momentos soará bem, claro. Em alguns momentos o ataque estará perto da partitura de Rui Vitória, não treinassem eles juntos durante toda a semana. Mas quando ouvimos o concerto completo não é a mesma coisa.

Elevada por um estádio vestido de gala em que o apoio das bancadas não se silenciou por um segundo, a primeira parte da equipa encarnada bateu com a partitura. Depois de 19 minutos em que ninguém quis meter toda a carne no assador, Rafa, aos 20 minutos de jogo, atirou uma bola ao poste, num cruzamento-remate que deixou Casillas encostado ao ferro. E antes que a banda encarnada pudesse sequer desafinar, dois minutos depois Zivkovic lançou para Grimaldo na ala esquerda e o espanhol, num lance entre canhotos, assistiu Cervi que vinha em velocidade e que rematou para defesa de Casillas.

Mas se este era um Benfica sem Jonas, este era um FC Porto com Marega. E os dragões com o maliano são diferentes, capacitados a regressar ao estilo de jogo largo na frente, com a bola pelo ar e a apostar no físico e na velocidade do avançado azul-e-branco, que lhes valeu a liderança durante praticamente todo o campeonato. Posto isto, eis que aos 25 minutos, Marega, assistido por Soares, num trabalho individual, remata ao lado, muito perto da baliza de Bruno Varela.

Depois de cinco minutos frenéticos, o jogo começava a partir-se, a favor de um Benfica mais perigoso, mas desorganizado no momento de finalizar, e com um Porto à espreita de explorar o melhor que o regresso do maliano poderia trazer, ladeado por uma exibição de um Ricardo Pereira que, atrevido no ataque, começava a piscar o olho a Fernando Santos e a um possível lugar entre os convocados para o Mundial.

O momento em que a orquestra encarnada esteve mais perto da sinfonia do pentacamepoanto foi aos 44 minutos: Cervi cruza da esquerda, Raúl dá um toque para Pizzi e deixa o internacional português na cara do golo. Contudo, no frente-a-frente com Casillas, o guardião espanhol levou a melhor com uma enorme defesa.